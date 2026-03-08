Famiglia del bosco Salvini annuncia | ‘prossima settimana proverò io a riunirla’

Il vicepremier annuncia che la prossima settimana si recherà personalmente nel bosco per incontrare la famiglia del luogo. Ha dichiarato che questa visita sarà fatta in qualità di rappresentante politico e non come vicepremier o ministro. L'obiettivo è stabilire un contatto diretto con i membri della famiglia, senza l'intermediazione di altre figure istituzionali. La visita è prevista per la settimana prossima.

“Questa settimana ci vado: ci andrò personalmente dalla famiglia nel bosco: non da vicepremier o ministro. ma da Matteo, da papà e genitore disgustato dalla violenza istiutuzionalizzata. Accompaganto da avvocati parlerò con tutti: genitori, avvocati, magistrati minorili, assistenti socuai, psicilogi, chi gestisce la casa famiglia. Con le buone maniere, ma con determinazione per realizzare un solo obiettivo: riunire quella famiglia, far tornare a casa quei tre bambini. Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato dove voglio far crescere i miei figli”. Lo annuncia con un video sui social il segretario della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

