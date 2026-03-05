rocco papaleo torna nei panni del regista e protagonista nel suo nuovo film il bene comune

Rocco Papaleo torna a interpretare il ruolo di regista e protagonista nel suo nuovo film, intitolato “Il bene comune”. La pellicola racconta una storia incentrata su temi di amicizia e amore, e Papaleo ha scelto di condividere questa narrazione in un momento difficile. Il film, che vede l’attore impegnato sia dietro che davanti alla macchina da presa, sarà distribuito prossimamente.

È una bella storia quella che ci racconta Rocco Papaleo, perché in questo periodo così cupo riesce ancora a parlare di amicizia e di amore. Il bene comune trasmette emozioni, quelle che ti insegnano a vivere, credere ed emozionarti, dandoti la forza di sperare in un mondo migliore. Ma lui è così: un altruista pieno di sogni, che non ha mai dimenticato la sua terra e ciò che gli ha insegnato. Il regista lucano è tornato al cinema con un film scritto a quattro mani con Walter Lupo, girato tra il Parco Nazionale del Pollino, Campotenese, Diamante e tra le montagne e la costa della Calabria. Perché scegliere altro, quando qui c’è la sua rinascita? Quinta regia, ottima interpretazione e cast perfetto: Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Livia Ferri, Rosanna Sparapano e Andrea Fuorto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

‘Il Bene comune’: Rocco Papaleo in una nuova commedia coraleClaudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera sono le protagoniste del nuovo film Il Bene comune, in sala dal 12 marzo.

Il bene comune, Rocco Papaleo torna al cinema con una commedia girata nel Parco del PollinoLAURIA (PZ) - Arriverà nelle sale italiane dal 12 marzo, distribuito da PiperFilm, Il bene comune, la nuova commedia diretta e interpretata da Rocco Papa ... ivl24.it

Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera presentano Il Bene ComuneConferenza stampa a Roma per Il Bene Comune di Rocco Papaleo: cast, musica, teatro canzone e riflessioni sul significato del bene comune oggi. cinefilos.it

Una gita in montagna si rivela, per tutti i partecipanti, un viaggio intimo alla scoperta di se stessi: «Il bene comune» è la nuova commedia diretta, scritta ed interpretata da Rocco Papaleo, al cinema dal 12 marzo. Nel cast, insieme all’attore lucano anche Teres - facebook.com facebook

Scalera, torno con Imma Tataranni, ma è anche un addio pieno di amore. Al Via la quinta stagione su Rai 1. Entra Rocco Papaleo nuovo capo nella sua Basilicata. #ANSA x.com