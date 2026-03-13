A Napoli sono iniziati i primi ciak del film “Scherzetto”, diretto da Mario Martone e interpretato da Toni Servillo. Le riprese si svolgono in diverse location della città, con il regista che guida il cast durante le sessioni di lavorazione. La produzione ha avviato le attività in queste prime fasi, mentre il team si prepara a portare avanti le scene previste nel progetto.

Sono in corso a Napoli i primi ciak del film Scherzetto, che sarà diretto dal maestro Mario Martone, con protagonista Toni Servillo. La sceneggiatura non originale è tratta da un romanzo di Domenico Starnone. Nel cast Serena Rossi e Leonardo Lidi, Gianluca Di Gennaro e Giovanni Ludeno, e il piccolo Lorenzo Perrotta. Dietro le quinte di Scherzetto. Sono iniziate a Napoli le riprese del nuovo film di Martone, Scherzetto. La città si trasforma in un set cinematografico, seppur nella sua semplicità materiale. Quattro mura e un balcone, al centro dei primi lavori del film. Al settimo film con Martone, Toni Servillo interpreta Daniele Mallarico, noto illustratore che vive e lavora da anni in solitudine; lo affianca Lorenzo Perrotta, che interpreta il nipote Mario, un bambino molto piccolo e molto scatenato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mario Martone e Toni Servillo a lavoro per il nuovo film: ‘Scherzetto’

Articoli correlati

Leggi anche: Cinema, “Scherzetto”: partite le riprese del nuovo film di Mario Martone con Toni Servillo

Leggi anche: Martone gira a Napoli “Scherzetto”: Toni Servillo protagonista del film tratto dal romanzo di Starnone

Approfondimenti e contenuti su Mario Martone

Temi più discussi: Scherzetto, Mario Martone e Toni Servillo insieme per un nuovo film; Scherzetto: le prime immagini del film di Mario Martone con Toni Servillo; Scherzetto, le immagini dal set di Napoli del nuovo film di Mario Martone con Toni Servillo; Martone gira a Napoli Scherzetto: Toni Servillo protagonista del film tratto dal romanzo di Starnone.

Mario Martone gira Scherzetto, con protagonista Toni Servillo13/03/2026 - Il nuovo film del regista napoletano è tratto dal romanzo di Domenico Starnone e racconta di un duello casalingo tra un nonno e suo nipote; producono Mad Entertainment e Picomedia ... cineuropa.org

Scherzetto, Mario Martone e Toni Servillo insieme per un nuovo filmSe da un lato il binomio Sorrentino-Servillo sta diventando agli occhi di molti quasi un marchio di fabbrica cinematografica, c’è però un altro grande ... ciakmagazine.it

#eduardoscarpetta " 'A forza mia è 'o pubblico!" da QUI RIDO IO di Mario Martone - facebook.com facebook