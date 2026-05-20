Mario Landolfi l'assassino delle due donne a Pollena Trocchia non risponde al giudice e resta in carcere
Mario Landolfi, 49 anni, è in carcere dopo che il giudice ha convalidato il suo fermo, in relazione all’omicidio di due donne avvenuto tra il 16 e il 17 maggio a Pollena Trocchia. L’uomo non ha risposto alle domande del giudice durante l’udienza e rimane in carcere in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento. La polizia ha raccolto elementi che collegano Landolfi all’evento, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui dettagli dell’indagine.
Fermo convalidato per Mario Landolfi, il 49enne accusato di aver ucciso due donne a Pollena Trocchia tra il 16 e il 17 maggio scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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L'assassino si chiama Mario Landolfi, 48 anni, e ha confessato di aver ucciso le due donne in due momenti diversi. Un serial killer. x.com
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