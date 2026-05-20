Mario Landolfi l'assassino delle due donne a Pollena Trocchia non risponde al giudice e resta in carcere

Mario Landolfi, 49 anni, è in carcere dopo che il giudice ha convalidato il suo fermo, in relazione all’omicidio di due donne avvenuto tra il 16 e il 17 maggio a Pollena Trocchia. L’uomo non ha risposto alle domande del giudice durante l’udienza e rimane in carcere in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento. La polizia ha raccolto elementi che collegano Landolfi all’evento, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui dettagli dell’indagine.

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