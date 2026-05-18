Mario Cipollini è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore presso l’ospedale di Tor Vergata. L’ex ciclista ha riferito di aver affrontato l’intervento a causa di una miocardite diagnosticata in precedenza. La notizia è stata annunciata dalla famiglia e confermata dal personale medico. L’intervento si è reso necessario dopo che le condizioni di Cipollini sono peggiorate, richiedendo un’operazione di routine per migliorare la funzionalità cardiaca. La speranza è che possa riprendersi al più presto.

Lucca, 18 maggio 2026 – Una nuova operazione al cuore per Mario Cipollini. L’ex velocista, molto attivo sui social dove interagisce quotidianamente con la sua community di appassionati, ha comunicato via Instagram di essersi sottoposto ad un secondo intervento al cuore dopo quello dello scorso autunno durante il quale gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. L’operazione è stata effettuata nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, dall’equipe del professor Andrea Natale, luminare di fama mondiale. Un frame del video social postato da Mario Cipollini dall’ospedale di Torrette Il racconto di Cipollini. Il Re Leone ha fatto sapere che i suoi problemi cardiaci, diventati di dominio pubblico in occasione del primo intervento, derivano da una miocardite con la quale sta facendo i conti dal 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo intervento al cuore per Mario Cipollini. Il Re Leone operato a Tor Vergata: “Avevo una miocardite”

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