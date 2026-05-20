Mario Cipollini e il nuovo intervento il cardiologo | Il suo cuore è in mani esperte

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista Mario Cipollini ha subito un nuovo intervento al cuore. Il cardiologo ha dichiarato che il suo cuore è in mani esperte e che potrà riprendere le attività precedenti all’intervento. Lo scorso autunno, Cipollini aveva già affrontato un primo intervento durante il quale gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle procedure o sulle condizioni di salute attuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cuore di Mario Cipollini "è in mani esperte" e potrà "tornare a fare ciò che faceva prima dell'intervento", il secondo dopo quello dello scorso autunno durante il quale gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. A spiegarlo all'Adnkronos Salute è il cardiologo Antonio Rebuzzi. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mario Cipollini, nuova operazione al cuore. Il video sui social: «Questa volta è andato tutto bene»

Video Mario Cipollini, nuova operazione al cuore. Il video sui social: «Questa volta è andato tutto bene»

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nuovo intervento al cuore per Mario Cipollini. Il Re Leone operato a Tor Vergata: “Avevo una miocardite”

Leggi anche: Nuovo intervento al cuore per Mario Cipollini. E rassicura subito i fan: "Perfettamente riuscito"

mario cipollini mario cipollini e ilMario Cipollini, nuova operazione al cuore. Il video sui social: Questa volta è andato tutto beneMario Cipollini ha voluto rassicurare i suoi tifosi appena uscito dalla sala operatoria dopo un nuovo intervento chirurgico al cuore, che segue quello dello scorso novembre, quando gli era ... ilmattino.it

mario cipollini mario cipollini e ilMario Cipollini operato di nuovo al cuore: le sue condizioni dopo il delicato interventoMario Cipollini ha annunciato sui social di aver subito una nuova operazione al cuore, spiegando come sia andato l'intervento ... donnaglamour.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web