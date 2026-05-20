Mario Cipollini e il nuovo intervento il cardiologo | Il suo cuore è in mani esperte

Il ciclista Mario Cipollini ha subito un nuovo intervento al cuore. Il cardiologo ha dichiarato che il suo cuore è in mani esperte e che potrà riprendere le attività precedenti all’intervento. Lo scorso autunno, Cipollini aveva già affrontato un primo intervento durante il quale gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle procedure o sulle condizioni di salute attuali.

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