Mario Cipollini e il nuovo intervento il cardiologo | Il suo cuore è in mani esperte
Il ciclista Mario Cipollini ha subito un nuovo intervento al cuore. Il cardiologo ha dichiarato che il suo cuore è in mani esperte e che potrà riprendere le attività precedenti all’intervento. Lo scorso autunno, Cipollini aveva già affrontato un primo intervento durante il quale gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle procedure o sulle condizioni di salute attuali.
Il cuore di Mario Cipollini "è in mani esperte" e potrà "tornare a fare ciò che faceva prima dell'intervento", il secondo dopo quello dello scorso autunno durante il quale gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. A spiegarlo all'Adnkronos Salute è il cardiologo Antonio Rebuzzi. 🔗 Leggi su Today.it
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