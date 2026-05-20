Nella mattinata di oggi, Marina di Massa si è colorata di rosa, con palloncini e decorazioni che adornavano il lungomare e le vetrine dei negozi. Le biciclette appese ai bar contribuivano a creare un’atmosfera vivace e festosa, mentre i ciclisti partecipanti al ‘Giro’ ricevevano l’abbraccio della città. La giornata, che sembrava tanto attesa, ha visto la città pronta a celebrare l’evento, con un ambiente che trasmetteva entusiasmo e partecipazione.

MARINA DI MASSA La città si è svegliata rosa. Rosa i palloncini legati alle sdraio sul lungomare, rosa le vetrine dei negozi, rosa le biciclette appese fuori dai bar, rosa l’atmosfera di una giornata che a Marina di Massa sembrava attesa da mesi. E in fondo era proprio così. Perché il Giro d’Italia, quando arriva, non passa soltanto: invade, travolge, accende. Porta gente sulle strade, bambini sulle transenne, curiosi alle finestre e appassionati che segnano la data sul calendario con largo anticipo. Come Cristina, quella tifosa vestita completamente di rosa che, sorridendo davanti al via vai della cronometro, lo racconta senza esitazioni: "Ho chiesto un giorno di ferie quattro mesi fa per essere qua". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marina vestita di rosa . L’abbraccio della città ai ciclisti del ‘Giro’ . Una bella cartolina

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