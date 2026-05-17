La ' città del sale' si tinge di rosa | da Cervia la partenza della nona tappa del Giro d' Italia

A Cervia, la città conosciuta come la 'città del sale', è iniziata ufficialmente la nona tappa del Giro d’Italia, giunta alla sua 109esima edizione. Dopo un lungo periodo di preparativi, l’atmosfera si è fatta festosa e la cerimonia di partenza si è svolta con un certo entusiasmo. La città si è tinta di rosa, colore simbolo della corsa ciclistica, e la manifestazione ha attirato numerosi spettatori locali e turisti. La partenza è avvenuta con un breve corteo e l’avvio della gara è previsto poco dopo.

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