La ' città del sale' si tinge di rosa | da Cervia la partenza della nona tappa del Giro d' Italia
A Cervia, la città conosciuta come la 'città del sale', è iniziata ufficialmente la nona tappa del Giro d’Italia, giunta alla sua 109esima edizione. Dopo un lungo periodo di preparativi, l’atmosfera si è fatta festosa e la cerimonia di partenza si è svolta con un certo entusiasmo. La città si è tinta di rosa, colore simbolo della corsa ciclistica, e la manifestazione ha attirato numerosi spettatori locali e turisti. La partenza è avvenuta con un breve corteo e l’avvio della gara è previsto poco dopo.
Una città che dopo mesi di attesa si è vestita a festa e ha inaugurato ufficialmente la nona tappa del Giro d’Italia, quest’anno alla sua 109esima edizione. Questa mattina, l'unico tratto che attraverserà l'Emilia-Romagna si è aperto proprio nel Borgo Marina di Cervia in un’atmosfera ricca di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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