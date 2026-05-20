Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri | Mamma a 47 anni compravo bambole nell’attesa di un figlio
Marina Occhiena, nota come ex cantante del gruppo Ricchi e Poveri, ha condiviso pubblicamente un episodio legato alla propria vita personale, parlando della maternità arrivata a quasi cinquant'anni. In un'intervista ha raccontato di aver aspettato con ansia la nascita di un figlio e di aver acquistato bambole durante quel periodo. La cantante ha spiegato di aver avuto sua madre a 47 anni, un dettaglio che ha accompagnato il suo percorso di attesa e di desiderio di maternità.
Marina Occhiena, storica ex voce dei Ricchi e Poveri, è tornata a parlare pubblicamente della sua esperienza legata alla maternità, arrivata alle soglie dei cinquant'anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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