La difficile arte di andare al ristorante nell’epoca in cui pure i poveri vivono da ricchi

Nell’epoca attuale, anche chi ha un reddito basso può permettersi di frequentare ristoranti di fascia medio-alta, grazie a promozioni e offerte speciali. La mia giornata si svolge tra telefonate e conferme di prenotazioni, un’attività quotidiana che richiede attenzione ai dettagli e pazienza. Spesso si cerca di trovare un equilibrio tra disponibilità e desiderio di vivere un’esperienza gastronomica senza spendere troppo. È una routine fatta di numeri, orari e piccole strategie per riuscire a mangiare fuori.

Scrivo questo articolo in una pausa della mia principale attività, che è organizzare prenotazioni nei ristoranti. L’età adulta è quel momento in cui organizzare una cena diventa un inferno per realizzare il quale servono cento messaggi perché uno quella sera ha il padel, quell’altra non ha la babysitter, allora mercoledì, no io mercoledì ho una trasferta di lavoro, io giovedì faccio il ponte, come siete messi tra due mesi? Ma oggi e in molti altri casi la complicazione non è data dai carnet di ballo dei commensali, bensì dai ristoranti. Quello dove cenerò stasera ha pochissimi tavoli, una certa qual lista d’attesa, e altri ostacoli all’ingresso che lo rendono il rabbino di “Yentl” della ristorazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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