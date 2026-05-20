Margo’s Got Money Troubles | segreti del finale e stagione 2 confermata
La prima stagione di Margo’s Got Money Troubles si è conclusa su Apple TV, lasciando gli spettatori con un finale intenso e carico di emozioni. La produttrice esecutiva Eva Anderson ha condiviso alcuni dettagli sulle decisioni prese durante la realizzazione della serie, evidenziando le differenze rispetto al romanzo di Rufi Thorpe. La conferma della seconda stagione è stata annunciata, senza ancora dettagli sui contenuti che verranno affrontati. La serie ha attirato l’attenzione per le scelte narrative e la sua evoluzione rispetto al materiale originale.
La prima stagione di Margo’s Got Money Troubles si è conclusa su Apple TV con un finale ricco di tensione emotiva, e la produttrice esecutiva Eva Anderson ha svelato alcuni dei segreti dietro le scelte creative più discusse, comprese le principali differenze rispetto al romanzo di Rufi Thorpe. Prodotta da A24 con David E. Kelley, la serie ha conquistato un 97% su Rotten Tomatoes e un punteggio di 79 su Metacritic, confermandosi uno dei titoli di punta della piattaforma. Una delle modifiche più significative rispetto al libro riguarda il personaggio di Shyanne, interpretata da Michelle Pfeiffer. Nel romanzo è lei a chiamare i servizi sociali (CPS), recidendo il rapporto con Margo in modo definitivo, mentre nella serie questa responsabilità ricade su Kenny (Greg Kinnear). 🔗 Leggi su Tutto.tv
Margos Got Money Problems Season 1 Episode 5 (2026) | OFFICIAL EPISODE PROMO| Apple TV+
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