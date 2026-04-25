Margo’s Got Money Troubles Elle Fanning sbarca su OnlyFans per Apple TV

Elle Fanning ha aperto un account su OnlyFans, annunciato come parte di un progetto su Apple TV. La scelta ha suscitato attenzione, considerando che fino a ora nessuna produzione statunitense di rilievo aveva coinvolto direttamente questa piattaforma. La decisione della protagonista di una serie di alto profilo ha attirato l’interesse di pubblico e media, creando aspettative su come verrà integrato questo elemento nel contesto dello spettacolo.

Stava cominciando a stupirmi il fatto che nessuna serie americana di alto profilo si fosse ancora gettata a pesce su OnlyFans, la controversa piattaforma di contenuti a pagamento (di solito piccanti), che ormai da tempo sta facendo parlare di sé nei toni più vari, a volte completamente opposti, nello spettro che va dalla più felice e redditizia emancipazione femminile, al becero sfruttamento di corpi e persone fragili. Ebbene, in questi giorni, di serie importanti che parlano di OnlyFans ce ne sono ben due: una è Euphoria, per la quale OnlyFans non è un argomento centrale, ma è diventato terreno di coltura narrativa per un pezzo della terza stagione; è l’altra è Margo’s Got Money Troubles, serie di Apple TV creata da quel vecchio volpone di David E.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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