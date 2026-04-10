I l naked dressing continua a conquistare i red carpet, stagione dopo stagione, tra trasparenze, giochi di vedo-non-vedo e silhouette sempre più audaci. Il punto, però, non è seguire la tendenza. È reinterpretarla. E Nicole Kidman lo fa sempre, con sicurezza e eleganza: magnetica, faffinata e mai prevedibile. Alla première di Margot’s Got Money Troubles, l’attrice ha deciso di osare e di insegnare a tutti come si indossa davvero un naked dress. Nicole Kidman, passionale in “Babygirl”. guarda le foto La trasparenza misurata di Nicole Kidman. Per il tappeto rosso, l’attrice ha scelto una creazione Schiaparelli, direttamente dalla collezione Autunno 2026-2027. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla première di "Margot’s Got Money Troubles", l'attrice osa con un look Schiaparelli e dimostra di essere la regina del "naked dress"

Alla premiere di "Cime Tempestose" a Los Angeles, l'attrice conquista il red carpet con un abito Schiaparelli couture su misuraMargot Robbie incanta alla premiere di Wuthering Heights (Cime tempestose) portando sul tappeto rosso un’estetica gotica e romantica, perfettamente...

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Margot Robbie, favolosa alla première di Cime tempestose. Gli sguardi d'intesa con Jacob ElordiDopo la prima londinese di A Big Bold Beautiful Journey assieme a Colin Farrell, Margot Robbie è tornata a incantare il pubblico, ma stavolta con un'aura più cupa e magnetica. L'occasione è stata la ... gazzetta.it

Cime tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi gotici alla première di Los AngelesAlla première losangelina di Cime tempestose, Margot Robbie ha scelto di non limitarsi a indossare un abito, ma di raccontare una storia attraverso di esso. La tre volte candidata all'Oscar ha ... movieplayer.it