Bellana Terrazza Accademia e Ardenza | scatta il divieto di balneazione dopo le forti piogge

Da livornotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni, le autorità hanno emesso divieti di balneazione nelle aree di Bellana, Terrazza Mascagni, Accademia sud e Ardenza sud. La decisione riguarda gli specchi d'acqua situati nelle zone cittadine, con cartelli e segnali che indicano il divieto fino a nuovo avviso. La misura mira a tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali rischi legati alla qualità dell’acqua.

Divieti di balneazione preventivi negli specchi d'acqua cittadini Bellana, Terrazza Mascagni, Accademia sud e Ardenza sud. È quanto è stato disposto dall'amministrazione comunale a tutela della salute pubblica, dopo la segnalazione da parte di Asa dell'attivazione dello scarico a mare di alcuni.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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