Bellana Terrazza Accademia e Ardenza | scatta il divieto di balneazione dopo le forti piogge

Dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni, le autorità hanno emesso divieti di balneazione nelle aree di Bellana, Terrazza Mascagni, Accademia sud e Ardenza sud. La decisione riguarda gli specchi d'acqua situati nelle zone cittadine, con cartelli e segnali che indicano il divieto fino a nuovo avviso. La misura mira a tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali rischi legati alla qualità dell’acqua.

Divieti di balneazione preventivi negli specchi d'acqua cittadini Bellana, Terrazza Mascagni, Accademia sud e Ardenza sud. È quanto è stato disposto dall'amministrazione comunale a tutela della salute pubblica, dopo la segnalazione da parte di Asa dell'attivazione dello scarico a mare di alcuni.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo: la decisione dopo le analisi dell'ArpacDivieto temporaneo di balneazione nell’area marino costiera del Lungomare Caracciolo. Puglia, scatta l'allerta arancione: attese piogge intense e forti raffiche di ventoL’intera regione sarà interessata da un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico, valida a partire dalla mezzanotte di mercoledì 1...