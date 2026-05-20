Marco Pancianeschi morto a 57 anni | Il suo sorriso umanità e affetto per sempre nei nostri cuori
È deceduto all'età di 57 anni presso il policlinico Gemelli di Roma. La notizia della sua morte è stata comunicata dai familiari, che hanno espresso il dolore per la perdita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano il suo sorriso, la sua umanità e il suo affetto. La famiglia ha annunciato che verrà fissata una cerimonia funebre nelle prossime ore.
È mancato all'affetto dei suoi cari Marco Pancianeschi, di 57 anni. Si è spento presso il policlinico Gemelli di Roma. Ne danno il triste annuncio la famiglia, gli amici e tutti coloro che gli hanno voluto bene.Le esequie avranno luogo venerdì 22 maggio alle 14,30 presso la chiesa parrocchiale di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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