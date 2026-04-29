Stroncata da una malattia a 59 anni l' addio a Nini | Sempre nei nostri cuori

La comunità di Travagliato piange la scomparsa di Nini Aquilini, deceduta a 59 anni a causa di una malattia. La notizia ha suscitato cordoglio tra i familiari e gli amici, che si sono riuniti per rendere omaggio alla persona scomparsa. La perdita ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva e la rispettava. La famiglia ha espresso il loro dolore, chiedendo rispetto e silenzio in questo momento difficile.

La comunità di Travagliato si stringe attorno ai familiari di Nini Aquilini, spirata nelle scorse ore lasciando un vuoto profondo tra i parenti e i tanti amici. Stroncata da una malattia, aveva compiuto 59 anni lo scorso 29 marzo. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, suscitando un'ondata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Livorno | Addio a Hugo, morto a 38 anni in un incidente stradale: "Resterai sempre nei nostri cuori" Leggi anche: Addio a Vanilla Moro, stroncata da una malattia a 55 anni Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stroncata da una malattia fulminante, Helen muore a soli 36 anni: lascia una figlia piccola; Stroncata da una malattia fulminante, Helen muore a soli 36 anni: lascia una figlia piccola - BresciaToday; lllumina la vita della tua Evelyn da lassù, una comunità sotto shock per la morte di Helen Zubani: la giovane mamma è morta a 36 anni vinta da una malattia fulminante; Morto Patrick Muldoon: la star di Melrose Place stroncata da un attacco cardiaco. lllumina la vita della tua Evelyn da lassù, una comunità sotto shock per la morte di Helen Zubani: la giovane mamma è morta a 36 anni vinta da una malattia fulminanteBOVEGNO. Grande cordoglio nella piccola comunità di Bovegno nel bresciano per la scomparsa di Helen Zubani, giovane mamma stroncata da una malattia fulminante e morta a soli 36 anni. La notizia della ... ildolomiti.it Macerata in lacrime per la scomparsa a 59 anni di Marco CampettiMACERATA - Lutto a Macerata per la morte di Marco Campetti, stroncato da una malattia a 59 anni. Insieme al fratello Franco gestiva la storica pizzeria Taverna degli amici, con sede prima in ... corriereadriatico.it Stroncata da un raffreddore tsunami, non ho potuto terminare le visite al Fuorisalone, mi rimane domani. Vedremo - facebook.com facebook Il 29 aprile 1975, dopo 47 giorni di agonia, moriva Sergio Ramelli, giovanissimo militante del Fronte della Gioventù di Milano, aggredito sotto casa a colpi di chiave inglese da un commando di estrema sinistra. La sua unica “colpa” era stata quella di aver denu x.com