Nella nuova puntata di Beach Zone, si parla di Marco Caminati, uno dei nomi più noti nel panorama del beach volley italiano. La puntata si concentra sul suo ritorno alle competizioni, con particolare attenzione alla collaborazione con Rossi. Viene anche discusso il sogno di rappresentare l’Italia in competizioni internazionali e le tappe recenti della sua carriera. La trasmissione dedica spazio alle sue ultime sfide e ai progetti futuri nel mondo della pallavolo sulla spiaggia.

Nuova grande puntata di Beach Zone con uno dei protagonisti più vincenti e rappresentativi del beach volley italiano: Marco Caminati. Il beacher romagnolo, vincitore di tre tornei del World Tour e per due volte campione d’Italia, sarà ospite della trasmissione per raccontare la propria carriera, le grandi sfide vissute sulla sabbia internazionale e il nuovo capitolo della sua avventura sportiva. A 33 anni, infatti, Caminati ha deciso di tornare a giocare in coppia con Enrico Rossi, compagno con cui in passato ha conquistato tantissimi risultati importanti, compresi i due titoli italiani. Una reunion che riaccende entusiasmo e ambizioni, con l’obiettivo dichiarato di provare a rientrare nel giro della Nazionale italiana di beach volley. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Caminati a Beach Zone: il ritorno con Rossi e il sogno azzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Caminati a Beach Zone: il ritorno con Rossi e il sogno azzurro

Sullo stesso argomento

Jack Bernardini ospite a Beach Zone: il talento romano che sogna il grande beach volleyNuova puntata di Beach Zone dedicata a uno dei prospetti più interessanti del beach volley italiano: Jack Bernardini.

Dallo stop al ritorno: Sofia Arcaini senza filtri | Beach ZoneMotor News, Antonelli trionfa in Cina! Mercedes e Ferrari davanti in attesa del Giappone ATLETICA | Johanelis Herrera Abreu.

Marco Caminati a Beach Zone: il ritorno con Rossi e il sogno azzurroNuova grande puntata di Beach Zone con uno dei protagonisti più vincenti e rappresentativi del beach volley italiano: Marco Caminati. Il beacher ... oasport.it

Beach Volley: Rossi-Caminati e Orsi Toth-Menegatti sono tricoloriCATANIA-Marco Caminati-Enrico Rossi e Marta Menegatti-Viktoria Orsi Toth sono le coppie Campioni d’Italia di Beach Volley del 2018: questo il verdetto delle Finali Scudetto, che si sono concluse nel ... corrieredellosport.it