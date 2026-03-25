Dallo stop al ritorno | Sofia Arcaini senza filtri | Beach Zone

Nella nuova puntata di Beach Zone, l’attenzione si concentra su Sofia Arcaini, una delle giocatrici più note del settore. Durante l’intervista, Arcaini ha confermato di aver deciso di non tornare più in alcune competizioni e ha affrontato senza filtri vari aspetti della sua carriera e della sua esperienza nel mondo della pallavolo di spiaggia. La puntata offre uno sguardo diretto sulla sua visione del gioco e delle scelte recenti.

Motor News, Antonelli trionfa in Cina! Mercedes e Ferrari davanti in attesa del Giappone ATLETICA Johanelis Herrera Abreu. Doualla, Dosso. Sprint, Record & Storie di Resilienza Nuova puntata di Beach Zone con un’ospite speciale: Sofia Arcaini, una delle giocatrici più determinate del beach volley italiano???? In studio con Simona Bastiani e Cindy Fezzi, Sofia si racconta senza filtri:?? il lungo stop di un anno?? il difficile percorso di rientro?? la voglia di tornare più forte di prima Spazio anche al futuro, con il nuovo progetto in coppia con Eleonora Annibalini e un obiettivo chiaro: vincere una tappa del Campionato Italiano di Beach Volley. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dallo stop al ritorno: Sofia Arcaini senza filtri | Beach Zone Articoli correlati Stop alla tregua del gelo, Mosca attacca Kiev e altre zone. Droni e missili contro le centrali: 50 città al buio e senza riscaldamentoAlla vigilia dei colloqui di Dubai, droni e missili contro le centrali: 50 città al buio, nella capitale 1. Beach Zone: Mancinelli e Pelloia verso il Campionato ItalianoNuovo appuntamento con Beach Zone, il format dedicato al beach volley italiano e ai protagonisti del circuito nazionale. Dallo stop al ritorno: Sofia Arcaini senza filtri | Beach Zone