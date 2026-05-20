Marcello Di Caterina tra gli esperti del ministero per la riforma dei porti
Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, è stato scelto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come membro del gruppo di lavoro incaricato di supportare l’attuazione della riforma della governance portuale. La nomina rientra tra le iniziative del governo per riorganizzare la gestione dei porti italiani e migliorare l’efficienza delle operazioni portuali. La sua presenza nel gruppo di lavoro si aggiunge a una serie di nomine di esperti provenienti da diversi settori del settore logistico e dei trasporti.
In Senato focus sulla Sicilia. Sbarra: Protagonista con tutto il Sud di una nuova stagione di sviluppo Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, è nominato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti componente il gruppo di lavoro a supporto delle attività di attuazione della riforma della governance portuale. Il Tavolo è istituito presso la Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale ALIS, nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti componente del Gruppo di lavoro a supporto delle attività di attuazione della riforma della governance portuale. Il tavolo tecnico, istituito facebook
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Fellini's 8½ ha lo stesso titolo sia in America che in Italia quando è scritto, ma non quando è pronunciato. reddit