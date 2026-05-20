Marcello Di Caterina tra gli esperti del ministero per la riforma dei porti

Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, è stato scelto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come membro del gruppo di lavoro incaricato di supportare l’attuazione della riforma della governance portuale. La nomina rientra tra le iniziative del governo per riorganizzare la gestione dei porti italiani e migliorare l’efficienza delle operazioni portuali. La sua presenza nel gruppo di lavoro si aggiunge a una serie di nomine di esperti provenienti da diversi settori del settore logistico e dei trasporti.

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