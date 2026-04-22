Formazione medica Walter Mazzucco scelto dal Ministero tra gli esperti per innovare le scuole di specializzazione

Il Ministero della Salute ha selezionato il professore Walter Mazzucco come esperto per contribuire all'innovazione delle scuole di specializzazione mediche. Attualmente è direttore della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva presso un’università italiana e si occupa anche di un progetto che collega il registro tumori di una città con le reti oncologiche regionali. La sua attività si concentra sull’ambito della formazione medica e dell’interoperabilità dei sistemi sanitari.

Il professore Walter Mazzucco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli studi di Palermo e responsabile del programma infradipartimentale “Interoperabilita? tra il registro tumori di Palermo e provincia e le reti oncologiche regionali”.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Umbria, università e Regione: accordo per quattro nuove scuole di specializzazione medicaUna nuova importante intesa fra Regione Umbria e Università di Perugia a sostegno della sanità pubblica. Specializzazione sostegno Indire: il Ministero chiede alle scuole soluzioni per conciliare lezioni e corsi. NotaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota del 26 marzo 2026, interviene sull’avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno... Aggiornamenti e dibattiti Riforma della formazione medica specialistica: Walter Mazzucco nel tavolo tecnico nazionaleIl Professore Walter Mazzucco, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Palermo e Responsabile del Programma Infradipartimentale ... insanitas.it Mazzucco (Sigm): Bene. Ma chiediamo di partecipare al tavoloIl Segretariato Italiano Giovani Medici (Sigm), attraverso il suo presidente Walter Mazzucco, esprime soddisfazione sulla notizia di avvio di un tavolo di confronto sulla formazione specifica di ... quotidianosanita.it