Nella giornata di oggi è stato raggiunto un accordo tra il ministero dei Trasporti e i rappresentanti dei trasportatori siciliani, evitando così il blocco dei porti dell’isola. Il vertice si è tenuto a Roma, con la partecipazione del viceministro e del Comitato trasportatori siciliani, e si è concluso con un’intesa che ha messo fine alle proteste dei “padroncini”.

Scongiurato il blocco dei porti siciliani. Il vertice romano, coordinato dal viceministro Edoardo Rixi e al quale ha partecipato anche il Comitato trasportatori siciliani, è sfociato in un’intesa. È stato istituito un tavolo tecnico tra i rappresentanti del comitato e il Ministero dei trasporti. Salvatore Bella, portavoce del comitato siciliano, spiega che saranno coinvolti i ministeri dell’Ambiente e delle Imprese e made in Italy. «La misura del Sea modal shift (incentivi pubblici ndr) andrà fuori dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e questo comporta non avere vincoli temporali o di tetto fondi. I pagamenti mancanti saranno evasi entro un mese» L’incontro con le principali associazioni dell’autotrasporto merci in conto terzi, era stato convocato per affrontare le criticità più urgenti del comparto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Accordo al ministero dei Trasporti, scongiurato il blocco dei porti: i “padroncini” siciliani sospendono la protesta

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