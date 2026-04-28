Sicurezza sul lavoro nel 2026 primi segnali positivi ma non è una svolta

Il 28 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro nel 2026, un momento in cui si riflette sulla situazione nel settore. L’Osservatorio Vega ha pubblicato un’analisi dei dati sugli infortuni in Italia, prendendo in considerazione il quadriennio 2022-2025 e i primi mesi dell’anno in corso. I dati indicano alcuni segnali positivi, ma non si tratta ancora di una svolta definitiva.

Oggi, 28 aprile, si celebra la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro del 28 aprile 2026. Per l'occasione, l’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega ha analizzato il fenomeno infortunistico in Italia, attraverso l’analisi dei dati relativi al quadriennio 2022–2025 e ai primi mesi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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