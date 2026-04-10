Lo studio di sviluppo di videogiochi sta attraversando un momento difficile a causa delle difficoltà incontrate dal suo nuovo sparatutto, Marathon, che ha richiesto un investimento di oltre 250 milioni di dollari. Dopo il lancio del titolo, i ricavi generati non sono stati sufficienti a coprire i costi sostenuti, lasciando l’azienda con una perdita significativa. La situazione finanziaria dell’azienda è sotto stretta osservazione.

Lo studio Bungie si trova ad affrontare una sfida finanziaria senza precedenti dopo il lancio di Marathon, il suo nuovo sparatutto a estrazione che ha impegnato risorse per una cifra stimata superiore ai 250 milioni di dollari. Nonostante l’interesse iniziale di una base di utenti molto dedita, le vendite registrate nelle prime tre settimane — circa 1,2 milioni di copie — e i ricavi lordi di 55 milioni di dollari, prevalentemente tramite Steam, non sembrano in linea con l’ingente investimento profuso per il reboot di questa storica proprietà intellettativa. Un investimento massiccio contro risultati commerciali sotto le aspettative. Il bilancio economico che circonda la nuova uscita di Bungie mette in luce un divario profondo tra i costi di produzione e il ritorno immediato sul mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bungie in crisi: Marathon non copre i 250 milioni di investimento

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Temi più discussi: Marathon: luci e ombre nel nuovo extraction shooter retrofuturistico di Bungie; Segnala che Marathon è costato oltre 250 milioni di dollari man mano che il numero di giocatori scende; Bungie ha eliminato una tecnica di movimento in Marathon che non funzionava come previsto (e a qualcuno piaceva); Ecco come Marathon di Bungie trasforma l’estraction shooter in un capolavoro di stealth.

Marathon sarebbe costato oltre 250 milioni di dollari a Bungie, e i numeri continuano a calareIl mese scorso Bungie ha lanciato Marathon, il suo primo nuovo titolo dopo anni dedicati esclusivamente alla serie di Destiny, sebbene si tratti (tecnicamente) del reboot di una vecchia IP dello studi ... it.ign.com

Marathon sembra essere costato oltre 250 milioni di dollari: un budget stellare secondo ForbesDa Forbes arriva una stima sui presunti costi di produzione di Marathon che parla di un budget davvero stellare, il quale non considererebbe nemmeno i costi di mantenimento. multiplayer.it

Bungie ha preso posizione sul problema di cheater che sta minacciando Marathon e nei prossimi mesi lavorerà per arginarlo. - facebook.com facebook

Nonostante le voci non proprio rassicuranti legate ai primi dati di vendita, Bungie sembra convinta: il supporto a #Marathon proseguirà a lungo. x.com