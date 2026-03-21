Bungie e il sogno collettivo di Marathon

Bungie ha iniziato a sviluppare giochi multiplayer già nel 1992, con l’obiettivo di creare esperienze condivise tra giocatori. Nel corso degli anni, l’azienda ha portato avanti questa visione, concentrandosi su progetti che coinvolgono più utenti contemporaneamente. Tra le sue produzioni più note ci sono giochi che hanno fatto della cooperazione e della competizione elementi principali del gameplay.

Bungie sogna giochi in multiplayer dal lontano 1992. Non un periodo storico dove la stessa realizzazione di questo genere fosse facile e senza problemi, anzi, chi provò a sperimentare in quel periodo era un pioniere di qualcosa che avrebbe avuto un impatto enorme solo pochi anni dopo, con la potenza dell’infrastruttura internet e le persone che erano felici di ritrovarsi, tutti assieme, in ambienti virtuali. Il dettaglio si muove in una controtendenza dove oggi il gioco in multiplayer – esclusivo, o meno – sembra sempre più un’esigenza di mercato, piuttosto che espressione artistica. Ma Bungie in questi lidi si è sempre mossa con grande intelligenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Bungie e il sogno collettivo di Marathon Articoli correlati Marathon Recensione: il nuovo sparatutto di Bungie tra rischio, bottino e sopravvivenzaCon Marathon, Bungie riporta in vita uno dei nomi storici della fantascienza videoludica, ma lo fa con un approccio radicalmente differente rispetto... Bungie annuncia il cast dei doppiatori di Marathon: include nomi molti importantiIn concomitanza con la conferma della data di uscita, Bungie ha svelato ufficialmente il cast dei doppiatori di Marathon. Contenuti utili per approfondire Bungie e il sogno collettivo di Marathon Argomenti discussi: Recensione Marathon: cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo extraction shooter di Bungie?; Bungie e il sogno collettivo di Marathon.