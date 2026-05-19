Il mito di Maradona nel Sannio due giornate di incontri dedicate al ‘Pibe de Oro’

Nel Sannio si sono svolte due giornate di incontri dedicate a Diego Armando Maradona, considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. L’evento ha riunito appassionati, studiosi e tifosi che hanno condiviso riflessioni e approfondimenti sulla vita e la carriera del ‘Pibe de Oro’. Durante le giornate sono stati presentati interventi e testimonianze, con l’obiettivo di analizzare l’eredità lasciata dal campione e il suo impatto sulla cultura sportiva e sociale.

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Tempo di lettura: 3 minuti Due giornate di confronto e approfondimento dedicate a Diego Armando Maradona, simbolo universale del calcio e icona transgenerazionale capace di unire culture e confini. L’evento avrà luogo il 21 e 22 maggio a San Bartolomeo in Galdo, offrendo uno spazio di riflessione sul valore umano, sociale e culturale dello sport attraverso racconti e testimonianze d’eccezione. Questa due giorni rappresenta la prestigiosa tappa inaugurale del più ampio programma del “Festival del Mito Sportivo”, un progetto che nei prossimi mesi porterà nuovi eventi nei Comuni di San Felice Circeo, Policoro e Ripa Teatina. Il programma si aprirà ufficialmente mercoledì 21 maggio alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Corso Roma 30, con un primo incontro aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il mito di Maradona”, nel Sannio due giornate di incontri dedicate al ‘Pibe de Oro’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Maradona poteva salvarsi”: la testimonianza al processo sulla morte del Pibe de OroIl medico Mario Schiter ha raccontato in aula che bastava una terapia con diuretici per migliorare le condizioni di Diego Armando Maradona in poche... Leggi anche: Maradona Jr stupisce tutti su McTominay: scatta il paragone con El Pibe de Oro Memorial Diego Armando Maradona, a Milano l'evento per ricordare El Pibe de OroUltimi preparativi per la quinta edizione del Memorial Diego Armando Maradona, organizzato dal club Milano Azzurra, in collaborazione con la società calcistica del ... ilmattino.it Diego Armando Maradona, chi era | Napoli, figli, Mano de Dios e il mito del Pibe de OrDiego Armando Maradona, chi è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi? Con lui se n'è andato forse l'ultimo esponente del calcio che fu ... ilsussidiario.net