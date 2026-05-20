Due caccia russi si sono avvicinati a un velivolo spia britannico nel Mar Nero, passando a circa sei metri di distanza. L’incidente ha sollevato preoccupazioni per un possibile rischio di collisione tra i velivoli. Le autorità militari russe hanno riferito dell’avvicinamento dei jet senza specificare le motivazioni dietro questa manovra. L’evento si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione, senza ulteriori dettagli sui movimenti delle forze coinvolte.

? Domande chiave Come hanno fatto i piloti russi a sfiorare il velivolo a sei metri?. Perché Mosca ha scelto proprio l'aereo spia britannico come bersaglio?. Quali sono le reali conseguenze di queste manovre per la sicurezza NATO?. Cosa nascondono i sottomarini russi Gugi sotto le rotte del Mar Nero?.? In Breve Caccia Sukhoi Su-27 e Su-35 hanno effettuato sei passaggi ravvicinati nel Mar Nero.. John Healey esprime preoccupazione per l'escalation tra Regno Unito e Federazione Russa.. L'incidente segue un precedente evento con missile russo avvenuto nel 2022.. Sottomarini Gugi russi minacciano infrastrutture critiche e cavi nel Mar Nero.. Un... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mar Nero, caccia russi sfiorano l’aereo spia NATO: rischio di collisione

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