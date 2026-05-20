Il ministero della Difesa del Regno Unito ha comunicato che un aereo da ricognizione RC-135 Rivet ha incontrato un intervento di caccia russi mentre sorvolava i confini dei paesi della NATO. Secondo quanto riferito, i caccia russi sono volati a circa sei metri dall'aereo britannico, in un tentativo di avvicinamento molto ravvicinato. L’incidente si è verificato lungo le zone di frontiera tra le nazioni alleate e la Russia, in un contesto di tensione tra le parti.

Il ministero della Difesa del Regno Unito ha reso noto che un aereo da ricognizione RC-135 Rivet Joint, operante nello spazio aereo internazionale del Mar Nero, è stato intercettato in modo “pericoloso ” e assolutamente non professionale da caccia russi che si sono avvicinati "fino a sei metri", attivando i sistemi di emergenza di bordo. Secondo quanto dichiarato da Londra, il ricognitore, di fatto un aereo spia appartenente al 51° Squadrone della Royal Air Force britannica, stava effettuando un “volo di routine a supporto delle operazioni NATO”, per contribuire alla sicurezza del fianco orientale dell’Alleanza Atlantica. I piloti del Rivet... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caccia russi a sei metri dall’aereo spia britannico: il duello lungo i confini Nato

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