Manuela Villa e il buio della depressione post-partum | Il cibo mi consolava dal dolore arrivai a pesare 106 chili

Manuela Villa ha condiviso la sua esperienza dopo la nascita del suo bambino, descrivendo un periodo complicato segnato dalla depressione post-partum. Durante quei mesi, ha riferito di aver trovato nel cibo un modo per alleviare il dolore emotivo, arrivando a pesare 106 chili. La cantante ha parlato apertamente di come questa fase abbia influito sul suo stato di salute e di come abbia affrontato quel momento difficile.

Manuela Villa ha raccontato il periodo difficile vissuto dopo essere diventata madre. La depressione post-partum la spingeva a cercare consolazione nel cibo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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