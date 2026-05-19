Gigi Buffon | Mi tolsi lo sfizio della Porsche arrivai a casa e mio padre la vide | Restituiscila

Gianluigi Buffon ha raccontato di aver affidato ai genitori la gestione delle sue finanze nei primi anni della sua carriera. In una conversazione recente, l’ex portiere della nazionale ha spiegato di aver deciso di acquistare una Porsche per sé, ma quando tornò a casa, suo padre gli chiese di restituirla. L’aneddoto ha fatto emergere un episodio in cui la decisione di tenere o meno l’auto è stata influenzata dai consigli dei genitori.

Gianluigi Buffon non ha mai nascosto di aver affidato ai genitori la gestione delle sue finanze agli inizi della carriera e, nonostante fama e guadagni, l'ex numero 1 della Nazionale ha svelato quando il padre gli 'consiglio' di restituire una Porsche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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