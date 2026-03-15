Edward St. Aubyn, noto autore della saga dei Melrose, torna in libreria dal 17 marzo con il nuovo romanzo Linee parallele, incentrato sulla psicoterapia e le sue molteplici sfaccettature. In un’intervista, ha raccontato di aver iniziato a riflettere su sé stesso a 25 anni, dopo aver tentato il suicidio e usato le droghe per affrontare il dolore. Ora, sta cercando di ricostruire la propria vita.

Cosa la affascina della psicanalisi? «Sono in terapia da quando avevo venticinque anni: avevo tentato il suicidio e sapevo che probabilmente ci avrei riprovato. Un amico allora mi disse: “Dovresti vedere mio padre”. Avevo già provato la psicoterapia prima, ma non aveva funzionato. Tuttavia conoscevo suo padre da sempre: le nostre famiglie erano amiche. Da bambino mi sedevo accanto a quell’uomo e una volta, avevo sì e no otto anni, gli chiesi cosa fosse la psicanalisi, ignorando che da grande sarebbe diventato il mio analista anche se, a un certo punto, l’ho interrotta». Perché? «Volevo restare un pochino folle per riuscire a trasformare quello che avevo dentro in un libro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Edward St. Aubyn: «Tutti i leader mondiali dovrebbero fare un po' di analisi: io ho iniziato a 25 anni, dopo aver tentato il suicidio. Usavo le droghe per compensare una sofferenza: oggi sto rimettendo insieme i pezzi della mia vita»

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