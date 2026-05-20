A Manoppello, alcuni giovani hanno realizzato una serie di murales sulla facciata di Palazzo Leonelli, utilizzando bombolette di vernice. Le opere sono state create dagli studenti di un liceo locale, sotto la supervisione di un coordinatore dell’attività artistica. Le porte del palazzo sono state decorate con disegni e simboli che rappresentano il Volto Santo, raffigurato come soggetto centrale delle creazioni. L’intervento si inserisce in un progetto di street art volto a valorizzare il patrimonio locale.

? Domande chiave Come hanno trasformato le porte di Palazzo Leonelli con le bombolette?. Chi ha coordinato il lavoro artistico degli studenti del liceo?. Perché la street art è stata scelta per celebrare il Volto Santo?. Dove si svilupperanno i nuovi murales nei prossimi tre anni?.? In Breve Progetto triennale avviato l'11 maggio tra Liceo Misticoni-Bellisario e Comune di Manoppello.. Docente Anna Barbara Nardella coordina la classe 3H nel centro storico.. Murales su Palazzo Leonelli accolgono pellegrini del Cammino da Roma a Manoppello.. Assessore Roberto Cavallo e dirigente Raffaella Cocco promuovono nuovi tour fotografici culturali.. Gli... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manoppello, la street art dei giovani celebra il Volto Santo

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