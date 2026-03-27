Nel 2025, la fondazione antiusura ha garantito pratiche per un totale di 361mila euro e rilasciato fidejussioni per 206mila euro. La relazione socio-pastorale dell'anno evidenzia le attività svolte a sostegno delle persone più vulnerabili. La comunicazione è stata diffusa dalla stessa fondazione, che si occupa di offrire assistenza e supporto a chi si trova in difficoltà.

Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici: La Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici e.t.r. presenta la Relazione Socio-Pastorale dell’anno 2025, che titola “UNA MANO TESA AI PIÙ FRAGILI”, confermando il proprio ruolo di baluardo della legalità e braccio operativo della carità nel contrasto all’usura e al sovraindebitamento. In un contesto segnato da forti instabilità finanziarie e geopolitiche, la Fondazione ha intensificato i propri sforzi per offrire risposte concrete alle famiglie che rischiano l’emarginazione sociale. “Il bilancio delle attività della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici non è fatto soltanto di numeri, ma soprattutto di persone che trovano il coraggio di riconoscere la propria fragilità e di chiedere aiuto, dichiara la presidente Dott. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari, fondazione antiusura: nel 2025 pratiche garantite per 361mila euro e fidejussioni per 206mila Relazione socio-pastorale 2025 "Una mano tesa ai più fragili"

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