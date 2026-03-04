Quanto è aumentata davvero l'assicurazione RC Auto 2026 con le nuove tasse del governo Meloni

Nell'ultima legge di bilancio, il governo Meloni ha introdotto due nuove misure che coinvolgono le assicurazioni RC Auto. Queste modifiche prevedono l'applicazione di tasse aggiuntive e nuove norme che influenzeranno i costi delle polizze. La questione riguarda l'effettivo aumento delle tariffe assicurative nel 2026 e come queste nuove disposizioni si tradurranno sui consumatori.

Nell'ultima legge di bilancio il governo Meloni ha inserito due misure che riguardano direttamente le assicurazioni. Da una parte, un aumento dell'Irap pari a quello delle banche. Dall'altra, una norma che da salire le tasse sulle polizze contro gli infortuni in auto. I primi dati ufficiali mostrano di quanto è aumentato il costo della RC Auto a gennaio 2026.