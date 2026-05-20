Manifesti animalisti contro Cruciani | Nemico degli orsi vai via E lui punge il loro leader in diretta
Nel corso del Festival dell’Economia di Trento, sono stati esposti manifesti animalisti contro una figura pubblica, con scritte che lo chiamano “nemico degli orsi” e gli chiedono di andare via. In risposta, questa persona ha rivolto paroline pungenti al rappresentante del movimento animalista durante una trasmissione in diretta. Mentre si avvicina uno degli eventi più attesi, il live della trasmissione radiofonica La Zanzara, in programma tra pochi giorni, si intensificano gli scontri pubblici e le tensioni tra i protagonisti coinvolti.
Mancano ancora un paio di giorni a uno degli appuntamenti più attesi del Festival dell’Economia di Trento, ovvero l’ormai mitologico live della Zanzara (22 maggio alle 18:30) che, dopo aver trasformato per anni piazza Cesare Battisti in una vera e propria arena, quest’anno traslocherà in piazza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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