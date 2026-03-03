Cassano asfalta Cruciani in diretta | Vai a leccare il co a Mediaset per lavorare Io sono differente

Durante una trasmissione televisiva, Antonio Cassano ha rivolto parole dure a Giuseppe Cruciani, commentando il rapporto tra Cruciani e Mediaset, e ha affermato di essere diverso. La discussione si è concentrata sulla figura di Simone Inzaghi e sul suo ruolo nel calcio attuale. Le dichiarazioni dell'ex calciatore hanno attirato l'attenzione, creando un momento di tensione in diretta.