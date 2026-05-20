Manifestazione a Montecitorio a sostegno della Flottilla | Israele va fermato

Una manifestazione si è svolta oggi davanti a Montecitorio, con l’obiettivo di sostenere la Flottilla e chiedere la fine dei rapporti con Israele. I partecipanti hanno richiesto che vengano interrotti tutti i legami diplomatici e commerciali, con l’obiettivo di arrivare a un embargo sulle forniture di armi. La protesta è durata diverse ore e ha visto la presenza di numerosi manifestanti che hanno esposto cartelli e urlato slogan. Nessuna tensione è stata segnalata durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Quello che chiediamo da ormai tre anni è che venga interrotto ogni rapporto con Israele, fino ad arrivare all’embargo di armi”. Così Maya Issa, leader e portavoce degli studenti palestinesi in Italia, durante la manifestazione davanti Montecitorio, commenta la giornata che ha visto il governo italiano schierarsi duramente, almeno a parole, nei confronti del governo guidato da Benjamin Netanyahu. “Gli attivisti erano andati lì semplicemente per fare del bene e per aiutare una popolazione disumanizzata – afferma Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle – quanto è avvenuto è aberrante. Israele commette crimini contro contro l’umanità ogni giorno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manifestazione a Montecitorio a sostegno della Flottilla: “Israele va fermato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Comitato No sociale: Sabato in piazza a Roma contro il governo e la guerra Sullo stesso argomento "Sostegno alla Flottilla". Duecento in piazza per la missione umanitariaAnche a Siena come in molte altre città italiane i cittadini sono scesi in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla, sei mesi dopo la prima... Iran, a New York la manifestazione a sostegno della guerraUna folla si è riunita domenica a New York per dimostrare sostegno alla guerra israelo-americana in Iran. A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, Montecitorio ospita un convegno (promosso da Benedetto Della Vedova e benedetto da Emma Bonino) per ricordare il leader radicale x.com Catania: i gestori non sistemano più le colonnine con cavi rubati, Tesla in un mese li ha cambiati 3 volte, tutte le volte rubati entro 48 ore reddit Vallesina Comuni montani, la protesta dei Sindaci è arrivata a MontecitorioGrande manifestazione a Roma per far sentire la voce dei territori declassati dalla nuova legge sulla montagna, presenti le amministrazioni di Cupramontana e Staffolo fin da subito in prima fila nella ... qdmnotizie.it Riforma dei Comuni montani, la protesta a MontecitorioSit-in a Roma dei sindaci delle località rimaste fuori dalla nuova classificazione. In Piemonte un centinaio a rischio ... rainews.it