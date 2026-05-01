Sostegno alla Flottilla Duecento in piazza per la missione umanitaria

A sei mesi dalla prima manifestazione, duecento persone si sono riunite in piazza a Siena per sostenere la Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria diretta in Palestina. Anche in altre città italiane si sono svolti eventi simili, con cittadini che hanno manifestato contro ciò che considerano un’azione illegittima dello Stato israeliano nei confronti della missione. La manifestazione ha visto la partecipazione di persone che hanno espresso solidarietà e richiesto un intervento internazionale.

Anche a Siena come in molte altre città italiane i cittadini sono scesi in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla, sei mesi dopo la prima volta, per tornare a denunciare un’azione illegittima dello Stato d’Israele ai danni della missione umanitaria diretta in Palestina. "I sovrani di questo pianeta stanno decidendo di cancellare il diritto internazionale per sostituirlo con la legge della forza – dichiara la segretaria della Cgil di Siena Alice D’Ercole –. Ventidue navi sono state arrembate e 175 attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati presi in ostaggio dal governo di Netanyahu. Noi oggi rappresentiamo l’esercito di terra e vogliamo ribadire quanto sostenuto a ottobre: il governo ha il dovere costituzionale di proteggere tutti i cittadini italiani che sono stati arrestati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sostegno alla Flottilla". Duecento in piazza per la missione umanitaria Notizie correlate Brescia: la crisi umanitaria in Ucraina e i progetti di Fondazione Punto MissioneFondazione Punto Missione organizza una serata di approfondimento sull’Ucraina lunedì 30 marzo alle ore 20:45 presso il Cinema – Teatro Sante... Cuba, il 17 marzo parte la missione umanitaria europea "Un altro mondo è possibile"“Mancano 7 giorni alla partenza del volo che vedrà 100 partecipanti da oltre 17 paesi partire e arrivare a Cuba. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sostegno alla Flottilla. Duecento in piazza per la missione umanitaria; Siena, solidarietà per la Flotilla: in duecento contro l’azione di Israele; Presidio pro Flotilla: Boicottiamo Israele. Sostegno alla Flottilla. Duecento in piazza per la missione umanitariaAnche a Siena come in molte altre città italiane i cittadini sono scesi in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla, sei mesi dopo la prima volta, per tornare a denunciare un’azione illegittima ... lanazione.it La manifestazione per la Flotilla diventa corteo e arriva in piazza UnitàLo spostamento non era stato preavvisato. Alcune centinaia di persone al presidio scattato dopo l'arresto, da parte di Israele, di alcuni italiani che partecipavano alla seconda spedizione ... triesteprima.it Nella giornata odierna, Giovanni Malagò ha raccolto il sostegno di AIC e AIAC, rispettivamente l'Assocalciatori e Assoallenatori Gran parte della Serie A appoggia l'ex uomo Coni, ma Abete ha il pieno sostegno della Lega Dilettanti, che conta oltre il 30% - facebook.com facebook