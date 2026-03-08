Iran a New York la manifestazione a sostegno della guerra

Domenica a New York si è svolta una manifestazione con una folla di persone che ha espresso sostegno alla guerra tra Israele, gli Stati Uniti e l'Iran. I partecipanti si sono radunati in una zona centrale della città, portando cartelli e slogan a favore delle azioni militari. La manifestazione ha coinvolto diverse centinaia di persone, senza che siano stati segnalati incidenti.

Una folla si è riunita domenica a New York per dimostrare sostegno alla guerra israelo-americana in Iran. I manifestanti hanno sventolato varie bandiere e cartelli mentre cantavano “Trump Bibi, grazie” e “Reza Pahlavi”, che è il figlio dell’ex Scià dell’Iran che fu esiliato dopo la rivoluzione islamica del 1979. La folla marciava portando cartelli con la scritta “Grazie presidente Trump“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, a New York la manifestazione a sostegno della guerra Iran: Pld, 'domani alla manifestazione a Roma in sostegno della resistenza iraniana'Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Ovviamente noi non possiamo mancare, essendo stato il Pld il primo partito ad appoggiare la resistenza iraniana". Il dramma in Iran: anche a Ravenna la manifestazione a sostegno del popolo persianoLa rete “La Via Maestra” organizza per sabato 17 gennaio, alle ore 17, in piazza del Popolo a Ravenna, una manifestazione a sostegno dell’Iran in... Venezuela, la vicepresidente agli Usa: Esigiamo la prova che il presidente Maduro sia in vita Tutti gli aggiornamenti su New York. Temi più discussi: Proteste contro l'attacco all'Iran a New York e davanti la Casa Bianca; Sono state le forze statunitensi a colpire la scuola in Iran, secondo il New York Times; Reazioni contrastanti in tutto il mondo alla notizia della morte di Khamenei; Trump apre ai negoziati con l’Iran ma prepara 4-5 settimane di guerra. Proteste contro l'attacco all'Iran a New York e davanti la Casa BiancaGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran. Il regime: «La risposta sarà devastante»«Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti», ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, mentre il Presidente americano Do ... vanityfair.it SIETE I FIORI PIÙ BELLI, AUGURI ROMANISTE! • #NEWYORKGIALLOROSSA #ROMA #NEWYORK #ASROMA #ASR #GENOAROMA x.com L’inchiesta del New York Times sul Noma: oltre 35 ex dipendenti raccontano pugni, umiliazioni e minacce nella cucina di René Redzepi tra il 2009 e il 2017 - facebook.com facebook