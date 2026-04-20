Richiedenti asilo a Manfredonia se ne discuterà nel prossimo Consiglio Comunale

Nel prossimo Consiglio Comunale di Manfredonia si parlerà della presenza di richiedenti asilo nel territorio. La questione sarà al centro di una riunione pubblica, dove si discuterà delle modalità di gestione e delle eventuali implicazioni sul territorio comunale. La discussione si svolge in un momento in cui la presenza di richiedenti asilo sta attirando l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni locali.

Invitiamo, dunque, la cittadinanza a partecipare direttamente e personalmente alla riunione del consiglio, assistendo al dibattito dell’aula. In tal modo, si assicurerà massima ed immediata trasparenza, sulla base dei canoni democratici effettivi. Provvederemo ad indicare, non appena riceveremo l’avviso, data ed oradi svolgimento della riunione, presso l’aula consiliare della sede municipale di Piazza del Popolo. Rinnoviamo, pertanto, l’istanza URGENTE, già rivolta al sindaco da tempo, diretta ad ottenere la documentazione utile a trattare, con cognizione di causa, questo tema, che interessa particolarmente la nostra comunità....🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Richiedenti asilo a Manfredonia, se ne discuterà nel prossimo Consiglio Comunale Notizie correlate Leggi anche: Quitadamo (Molo21): “A Manfredonia richiedenti asilo, non una invasione” Trasferimenti richiedenti asilo dal Cara di Borgo Mezzanone a Manfredonia: notizia vera o voci infondate?Trasferimenti richiedenti asilo dal Cara di Borgo Mezzanone a Manfredonia: notizia vera o voci infondate? Quanto accaduto questa mattina nell’area... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Manfredonia, richiesta urgente di consiglio comunale sui richiedenti asilo: La città deve sapere; Cento migranti a Manfredonia con il placet della chiesa, chiesto consiglio comunale urgente: La città deve sapere; Manfredonia, migranti al centro del dibattito: il centrodestra chiede un Consiglio comunale urgente; Richiedenti asilo a Manfredonia, l’opposizione insiste: Serve chiarezza, il sindaco riferisca in Consiglio. Richiedenti asilo a Manfredonia, l’opposizione insiste: Serve chiarezza, il sindaco riferisca in ConsiglioSi accende il confronto politico a Manfredonia sulla presenza dei richiedenti asilo in città. A intervenire sono i consiglieri comunali ... immediato.net Migranti a Manfredonia, la minoranza chiede un Consiglio ComunaleMigranti a Manfredonia, la minoranza chiede un Consiglio Comunale RICHIEDENTI ASILO. L'ISTANZA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LA CITTA’ DEVE ... ilsipontino.net Sit-in per il piccolo Adam: "Giustizia e chiarezza" Ex Castelletto: ripartita la bonifica Consiglio comunale: la classifica delle presenze Palanzano e Pellegrino al voto: i nomi in lizza Sport: 16 pagine, dal Parma a tutti i campionati minori L'inserto Economia: rimes - facebook.com facebook 19/4/26.Cavarzere. Il 17/4 in sala del Consiglio Comunale l'iniziativa della Consulta Giovani con Biblioteca Comunale e IC: 30 alunni della primaria hanno disegnato con fantasia dei segnalibri che saranno riprodotti e distribuiti ogni mese dalla Biblioteca ai let x.com