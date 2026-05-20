Manfredonia l’Angel festeggia con la sua giovane atleta Michela Ciociola la vittoria della Coppa Puglia della C femminile

A Manfredonia, l’Angel ha celebrato con entusiasmo la vittoria della sua giovane atleta Michela Ciociola nella Coppa Puglia della categoria femminile. La squadra ha partecipato alla competizione e ha ottenuto un risultato che ha portato gioia e soddisfazione all’intero gruppo. La vittoria è arrivata dopo una serie di incontri disputati durante il torneo regionale, che ha visto coinvolte diverse squadre provenienti dalla regione.

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