Manfredonia l’Angel festeggia con la sua giovane atleta Michela Ciociola la vittoria della Coppa Puglia della C femminile
A Manfredonia, l’Angel ha celebrato con entusiasmo la vittoria della sua giovane atleta Michela Ciociola nella Coppa Puglia della categoria femminile. La squadra ha partecipato alla competizione e ha ottenuto un risultato che ha portato gioia e soddisfazione all’intero gruppo. La vittoria è arrivata dopo una serie di incontri disputati durante il torneo regionale, che ha visto coinvolte diverse squadre provenienti dalla regione.
Con la Virtus Matera una stagione in giro per la Puglia, dalla vittoria della coppa Puglia fino agli spareggi per l’accesso alle finali nazionali Under 19 con Roma! Non sempre gli obiettivi si possono raggiungere a casa propria, soprattutto quando sei una giovane atleta che ama profondamente il basket e la tua società, dove sei nata e cresciuta, non ha la squadra femminile. Complimenti Michela, chi lotta per i suoi sogni è sempre un vincente; quest’anno hai preso in mano la tua vita con la maturità che pochi ragazzi alla tua età posseggono. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Si ferma in finale la corsa della Tucson Angel ManfredoniaDavanti ad un grande pubblico una grande Tucson Angel Manfredonia gioca una gara importante.