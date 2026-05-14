Domenica si giocherà la seconda partita della finale del campionato DR1 Puglia, con la squadra di Tucson Angel Manfredonia pronta a scendere in campo. L’evento si terrà al PalaDante, che si prevede sarà completamente occupato per sostenere la squadra. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, che si sfideranno in un match che potrebbe decidere il vincitore della serie.

Finale DR1 Puglia, domenica la gara 2. Tucson Angel Manfredonia: "Servirà tutto il PalaDante" Dopo la netta vittoria della Seagulls Monopoli in Gara 1, la Tucson Angel Manfredonia è chiamata a reagire davanti al proprio pubblico con orgoglio, carattere e tanta determinazione per riportare la serie in parità. Servirà energia, cuore e il sostegno di tutto il Paladante per spingere i biancoblù fino all’ultimo possesso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Finale DR1 Puglia, domenica la gara 2. Tucson Angel Manfredonia: “Servirà tutto il PalaDante”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tucson Angel Manfredonia vs Magna Grecia Castellaneta, domenica è Gara 3Servirà gara 3 per designare la quarta squadra che approderà in semifinale! Castellaneta in gara 2 ha mantenuto il fattore campo, complice una Tucson...

Leggi anche: Pasqua amara per la Tucson Angel Manfredonia: tutto rinviato a gara 3