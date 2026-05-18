Si ferma in finale la corsa della Tucson Angel Manfredonia
La squadra Tucson Angel Manfredonia ha concluso la propria corsa in finale, davanti a un pubblico numeroso. Durante la partita, la squadra ha disputato un incontro di rilievo, con una performance significativa. La squadra ha mostrato impegno e determinazione nel corso della partita, arrivando fino alla fase conclusiva del torneo. La partita si è svolta in un impianto sportivo affollato, con un’atmosfera di grande coinvolgimento tra i presenti. Alla fine, la squadra si è fermata prima di conquistare il titolo.
Davanti ad un grande pubblico una grande Tucson Angel Manfredonia gioca una gara importante. Dopo aver rincorso per due quarti mette il muso avanti fino a due minuti dal termine. Poi Monopoli gestisce gli ultimi possessi e passa meritatamente in serie C. Risultato finale:TUCSON. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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