Manfredonia Consiglio Comunale il 3 giugno

Il prossimo 3 giugno alle ore 15:00 si terrà il Consiglio Comunale nella città di Manfredonia. L'incontro si svolgerà presso la sede istituzionale e prevede l'esame di diversi punti all'ordine del giorno. La seduta sarà aperta ai partecipanti e alle persone interessate a seguire i lavori. Nella comunicazione ufficiale viene indicato il luogo e l'orario dell'evento, senza ulteriori dettagli sui temi che verranno trattati.

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Si comunica che il giorno 3 giugno alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 29 aprile 2026 - art. 65 regolamento del consiglio comunale; Mozione del consigliere Marasco ad oggetto: costituzione, approvazione, formazione e giuramento degli ispettori ambientali comunali volontari del comune di Manfredonia; Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. ad oggetto: richiesta di indizione referendum consultivo; Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Consiglio Comunale il 3 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 26 Gennaio 2026 Sullo stesso argomento Manfredonia, mercoledì torna il Consiglio ComunaleSi comunica che il giorno 29 aprile 2026 alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico si terrà il Consiglio Comunale... Manfredonia, il Consiglio Comunale del 29 aprile ridisegna gli schieramentiMANFREDONIA – Il Consiglio Comunale tenutosi ieri ha ridisegnato gli schieramenti in campo a Manfredonia. Ti auguro di essere violentata da uno straniero. Sarebbero le parole pronunciate all’indirizzo dell’assessora Maria Teresa Valente da cittadini esagitati durante la seduta del Consiglio comunale di Manfredonia del 29 aprile scorso. Italia, 2026. #matrice x.com CONSENSO MANFREDONIA Manfredonia, il Consiglio comunale chiede il ritiro del disegno di legge sul consensoChiesto il ritiro del disegno di legge A.S. 1715 relativo alla modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e consenso ... statoquotidiano.it Manfredonia, offese in Consiglio Comunale, Valente denunciaManfredonia, offese in Consiglio Comunale, Valente denuncia Dopo le frasi pronunciate da uno spettatore durante l'ultimo consiglio comunale di Manfredonia ... ilsipontino.net