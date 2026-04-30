Manfredonia il Consiglio Comunale del 29 aprile ridisegna gli schieramenti

Il Consiglio Comunale di Manfredonia si è riunito il 29 aprile, durante la seduta sono stati rivisti gli schieramenti politici presenti in consiglio. La riunione ha visto discussioni e decisioni che hanno portato a un nuovo assetto delle forze politiche locali. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli delle modifiche o sui partecipanti coinvolti. La seduta si è conclusa con una ridefinizione delle posizioni di maggioranza e opposizione.

MANFREDONIA – Il Consiglio Comunale tenutosi ieri ha ridisegnato gli schieramenti in campo a Manfredonia. Molo21 è stata protagonista di un capolavoro politico: con meno dell’8% di voti schiera il sindaco La Marca, l’assessore Mansueto e ben 5 consiglieri comunali (Il presidente Iacoviello, La Torre,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il Consiglio Comunale del 29 aprile ridisegna gli schieramenti Notizie correlate Manfredonia, “Il tema dei richiedenti asilo sarà trattato nel Consiglio Comunale del 29 aprile”Il tema dei richiedenti asilo sarà trattato in occasione del consiglio del 29 aprile, ore 15. Manfredonia, convocato Consiglio Comunale: tra gli ordini del giorno non c’è la situazione migrantiSi comunica che il giorno 29 aprile 2026 alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico si terrà il Consiglio Comunale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consiglio comunale di Manfredonia sospeso per intemperanze del pubblico: proteste fragorose, si torna in aula; Consiglio comunale, Mangano e Pacilli entrano nel gruppo di Molo21; 25 aprile, post nostalgici e divieti di cantare Bella ciao: polemiche in Puglia per la Festa di Liberazione; Manfredonia. Consiglio comunale del 29 aprile in diretta streaming: ecco l’ordine del giorno. RICHIEDENTI ASILO Manfredonia, tensione in Consiglio comunale durante seduta su richiedenti asilo: proteste cittadiniManfredonia (FG), 29 aprile 2026 – Si è aperta in un clima di tensione la seduta del Consiglio comunale convocata oggi alle ore 15 presso la sede municipale di Palazzo San Domenico. Al centro dei lavo ... statoquotidiano.it Manfredonia. Consiglio comunale del 29 aprile in diretta streaming: ecco l’ordine del giornoConsiglio comunale del 29 aprile in diretta streaming: ecco l’ordine del giorno È convocata per mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 15:00, la seduta del Consiglio comunale, che sarà trasmessa in dirett ... statoquotidiano.it Il mio intervento di oggi in sede di approvazione in Consiglio Comunale, che ringrazio sempre, del Rendiconto 2025 del Comune di Gravina di Catania, chiuso per l'ottavo anno consecutivo con ampio avanzo di amministrazione, con prudenti accantonamenti i - facebook.com facebook