Manfredonia mercoledì torna il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Manfredonia si riunirà nuovamente mercoledì 29 aprile 2026. La convocazione avverrà alle ore 17:00 presso la sala consiliare del municipio. All'ordine del giorno sono previsti interventi e deliberazioni su questioni amministrative e amministrative di competenza comunale. La seduta sarà pubblica e aperta ai cittadini che desiderano assistere.

Si comunica che il giorno 29 aprile 2026 alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO E 06 MARZO 2026 - ART. 65 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE; DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 29.07.2025 RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI D’INTERVENTO EX ART. 4 L.R. 362023. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE; RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 13032026 AD OGGETTO BILANCIO 2026-2028 - VARIAZIONE URGENTE ART. 175, COMMA 4 D.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, mercoledì torna il Consiglio Comunale CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 06 Marzo 2026 Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti. L’invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini Leggi anche: Migranti a Manfredonia, la minoranza chiede un Consiglio Comunale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Manfredonia, richiedenti asilo al centro del Consiglio comunale: seduta convocata per mercoledì 29 aprile; Manfredonia, il caso richiedenti asilo in Consiglio comunale: Serve chiarezza e trasparenza; Associazioni d'armi voltano le spalle durante 'Bella Ciao', scoppia il caso a Manfredonia: Offesa alle istituzioni; Foggia al voto per il Consiglio provinciale: presentate 5 liste per 48 candidati VIDEO. QUESTIONE MIGRANTI Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno non figura la questione migrantiNell’elenco degli argomenti in discussione, tuttavia, non compare la situazione dei migranti, tema che ha attirato attenzione ... statoquotidiano.it Manfredonia, richiedenti asilo al centro del Consiglio comunale: seduta convocata per mercoledì 29 aprileManfredonia. Sarà la questione dei richiedenti asilo uno dei temi centrali del prossimo Consiglio comunale, convocato per mercoledì 29 aprile alle ore 15.00 presso la sede municipale di Piazza del Pop ... statoquotidiano.it Si avvisa che il Consiglio Comunale è convocato il giorno 27.04.2026 alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare di Palazzo Belli, in via Roma n. 46. Per maggiori informazioni e per visionare l'ordine del giorno, si invita a consultare il sito istituzionale. Per comod - facebook.com facebook