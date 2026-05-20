Mamma aggredisce una maestra della scuola dell’infanzia dopo un rimprovero al figlio | lite sedata grazie ai presenti
A Boscoreale, nella provincia di Napoli, si è verificato un episodio di violenza tra una madre e un’insegnante della scuola dell’infanzia. Secondo quanto riportato, la mamma ha aggredito fisicamente l’insegnante dopo un rimprovero rivolto al proprio figlio. La lite si è intensificata, ma è stata sedata grazie all’intervento di alcune persone presenti sul posto. Nessuna delle parti ha riportato ferite gravi, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Momenti di forte tensione a Boscoreale, comune della città metropolitana di Napoli, dove un diverbio tra la mamma di un alunno e un'insegnante della scuola materna è degenerato in una vera e propria aggressione fisica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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