Mamma aggredisce una maestra della scuola dell’infanzia dopo un rimprovero al figlio | lite sedata grazie ai presenti

A Boscoreale, nella provincia di Napoli, si è verificato un episodio di violenza tra una madre e un’insegnante della scuola dell’infanzia. Secondo quanto riportato, la mamma ha aggredito fisicamente l’insegnante dopo un rimprovero rivolto al proprio figlio. La lite si è intensificata, ma è stata sedata grazie all’intervento di alcune persone presenti sul posto. Nessuna delle parti ha riportato ferite gravi, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui