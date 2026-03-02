Schiaffi e spintoni sui bambini di una scuola elementare | maestra scoperta grazie ai video delle punizioni

Un’insegnante di scuola dell'infanzia di Bitonto è stata sospesa per sei mesi dopo che sono stati diffusi video che mostrano schiaffi e spintoni ai bambini. Le immagini sono state raccolte come prove di presunti maltrattamenti sui minori. La decisione è arrivata dopo l’individuazione delle riprese, che hanno portato all’attenzione delle autorità. La scuola si trova in provincia di Bari.