Schiaffi e spintoni sui bambini di una scuola elementare | maestra scoperta grazie ai video delle punizioni
Un’insegnante di scuola dell'infanzia di Bitonto è stata sospesa per sei mesi dopo che sono stati diffusi video che mostrano schiaffi e spintoni ai bambini. Le immagini sono state raccolte come prove di presunti maltrattamenti sui minori. La decisione è arrivata dopo l’individuazione delle riprese, che hanno portato all’attenzione delle autorità. La scuola si trova in provincia di Bari.
Sospesa per sei mesi un’insegnante di scuola dell’infanzia di Bitonto (Bari) per presunti maltrattamenti sui minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fumo in una scuola del Pavese, evacuate materna ed elementare: 4 bambini e una maestra in ospedaleLa scuola primaria e la materna di Torre d'Isola (Pavia) sono state evacuate a causa di un fumo denso e un forte odore proveniente dall'esterno.
Nido degli orrori, spintoni, schiaffi e urla contro i piccoli: «Una bimba chiusa in uno sgabuzzino buio». Genitori sconvoltiI Carabinieri di Verona hanno eseguito un'interdittiva di esercizio della professione, per la durata di un anno, nei confronti di cinque educatrici di un asilo nido privato nel centro ... leggo.it
Schiaffi, insulti e spintoni nell’asilo nido: indagate cinque maestre (anche suore)Bambini schiaffeggiati, insultati, immobilizzati su sedie e passeggini. Sono alcuni dei maltrattamenti avvenuti in un asilo nido di Benevento che hanno portato a eseguire divieti di dimora nei ... unionesarda.it
Entra nella scuola della nipote e prende a schiaffi il suo bullo, il blitz del nonno alle elementari che ha spiazzato la maestra x.com