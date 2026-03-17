Nella serata di ieri ad Appignano, un uomo in stato di ebbrezza ha aggredito il padre durante un diverbio. La lite si è intensificata fino a richiedere l'intervento dei carabinieri, intervenuti per calmare la situazione e prevenire ulteriori conseguenze. Nessun dettaglio su eventuali feriti o conseguenze legali.

Momenti di tensione l’altra sera ad Appignano, dove sono dovuti accorrere i carabinieri per evitare che una lite degenerasse. L’allarme è arrivato al numero di emergenza 112 poco prima delle 22. Alcuni cittadini hanno segnalato che da un appartamento si sentivano uscire rumori allarmanti e le urla disperate di un uomo, che chiedeva aiuto. La pattuglia si è precipitata sul posto, trovando un 28enne che stava aggredendo il padre. Il ragazzo è agli arresti domiciliari per alcune vicissitudini giudiziarie, ma l’altra sera aveva pensato bene di alzare troppo il gomito. Così ubriaco, aveva subito trovato un pretesto per prendersela con il padre, divenuto l’oggetto della sua rabbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco aggredisce il padre. La lite sedata dai carabinieri

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