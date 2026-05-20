Mamma aggredisce una maestra a scuola dopo un rimprovero al figlio
Una maestra di una scuola materna di Boscoreale è stata aggredita dalla madre di un bambino dopo un confronto legato a un rimprovero rivolto al figlio. L'incidente è avvenuto nel corso di una discussione che si è accesa subito dopo il rimprovero, portando la donna a reagire con violenza nei confronti dell'insegnante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La scuola ha confermato l’episodio senza fornire ulteriori commenti.
Prima la discussione, poi l’aggressione. Una maestra di una scuola materna di Boscoreale sarebbe stata aggredita dalla madre di un alunno dopo un alterco nato da un rimprovero al bambino.Secondo quanto riferito da fonti vicine al comune vesuviano, la donna si sarebbe presentata a scuola per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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