Mamma aggredisce una maestra a scuola dopo un rimprovero al figlio

Una maestra di una scuola materna di Boscoreale è stata aggredita dalla madre di un bambino dopo un confronto legato a un rimprovero rivolto al figlio. L'incidente è avvenuto nel corso di una discussione che si è accesa subito dopo il rimprovero, portando la donna a reagire con violenza nei confronti dell'insegnante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La scuola ha confermato l’episodio senza fornire ulteriori commenti.

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