Mamma aggredisce una maestra a scuola dopo un rimprovero al figlio

Da napolitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maestra di una scuola materna di Boscoreale è stata aggredita dalla madre di un bambino dopo un confronto legato a un rimprovero rivolto al figlio. L'incidente è avvenuto nel corso di una discussione che si è accesa subito dopo il rimprovero, portando la donna a reagire con violenza nei confronti dell'insegnante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La scuola ha confermato l’episodio senza fornire ulteriori commenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima la discussione, poi l’aggressione. Una maestra di una scuola materna di Boscoreale sarebbe stata aggredita dalla madre di un alunno dopo un alterco nato da un rimprovero al bambino.Secondo quanto riferito da fonti vicine al comune vesuviano, la donna si sarebbe presentata a scuola per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Insegnante accoltellata a scuola da uno studente in provincia di Bergamo, è grave

Video Insegnante accoltellata a scuola da uno studente in provincia di Bergamo, è grave

Sullo stesso argomento

Mamma aggredisce una maestra della scuola dell’infanzia dopo un rimprovero al figlio: lite sedata grazie ai presentiMomenti di forte tensione a Boscoreale, comune della città metropolitana di Napoli, dove un diverbio tra la mamma di un alunno e un'insegnante della...

Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’La drammatica morte di Giacomo Bongiorni Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del...

mamma aggredisce una maestraBoscoreale, litigio a scuola: maestra aggredita da una mammaUna insegnante di una scuola materna a Boscoreale, in provincia di Napoli, è stata aggredita dalla mamma di un alunno. Stando a quanto riferiscono fonti vicine al Comune della ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web