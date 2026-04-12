Massa pestaggio dopo un rimprovero | Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio Fialdini | ‘Era mio amico’

A Massa, una lite tra due persone è finita con un pestaggio che ha portato alla morte di Giacomo Bongiorni. L’incidente è avvenuto dopo un rimprovero e si è concluso con il decesso dell’uomo, che si trovava con il figlio al momento degli eventi. La vicenda ha coinvolto anche un amico della vittima, ricordato da un testimone come una persona vicina.

La drammatica morte di Giacomo Bongiorni. Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del figlio. È morto così Giacomo Bongiorni, 47 anni, a Massa, dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani nel cuore della città. La notte della tragedia: lite e aggressione in piazza. I fatti sono avvenuti tra sabato e domenica, intorno all’una di notte, in piazza Felice Palma, a pochi passi dal Comune. Bongiorni aveva trascorso la serata in città e si era fermato a mangiare nel locale del cognato. Nella stessa zona si trovava anche un gruppo di ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, alcuni dei quali – secondo le prime ricostruzioni – avrebbero iniziato a lanciare bottiglie.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’ Massacrato davanti al figlio: il 47enne Giacomo Bongiorni muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a MassaAveva 47 anni Giacomo Bongiorni, massese, l’uomo che ha perso la vita la scorsa notte in piazza Palma nel centro di Massa a causa di un’aggressione . Leggi anche: Francesca Fialdini era compagna di classe di Giacomo Bongiorni, morto a Massa: “Piango un amico, città ferita”